الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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جرينتش+2 03:11
“لانها مارست أقصى ما لديها منذ 2017 لغاية اليوم”.. الرئيس اللبناني لا يتوقع خطوات تصعيدية جديدة من السعودية
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