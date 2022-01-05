ضبط مستحضرات تنحيف مزورة تحوي على مادة خطرة

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، كمية من مستحضرات التنحيف المزورة وغير المجازة، والتي تحمل اسم “Smart Slim” و”Fat Burner”.

وذكر مدير عام المؤسسة، الدكتور نزار مهيدات، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن فرق المؤسسة الرقابية ومن خلال عمليات التحري والمتابعة المكثفة، ضبطت القائمين على عملية التزوير بإضافة مادة Sibutramine الخطرة والمحظورة عالميًا، وإضافة بطاقة بيان تشير إلى إنتاجه خارج المملكة، فضلا عن الترويج له عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مهيدات، أن فرق المؤسسة المختصة تحفظت على كافة المواد المضبوطة وباشرت بإجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين ممن قاموا بشراء هذه المستحضرات، بالتوقف عن استخدامها على الفور، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ودعت المؤسسة إلى عدم استخدام أدوية التنحيف بشكل عشوائي، خصوصا مجهولة المكونات، محذرة مروجي هذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التهاون في بيعها وتحت طائلة المساءلة.

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني: 117114، والبريد الإلكتروني: info@jfda.jo، وعبر تطبيق “الواتساب” على الرقم: (0795632000)، ومنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء، ومركز الاتصال الوطني: (065008080).