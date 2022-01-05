الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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جرينتش+2 03:11
خلال المعرض الأردني بدمشق.. وزير التجارة السوري ورئيس تجارة الاردن يعتزمان تجاوز العقبات أمام حركة انسياب البضائع بالاتجاهين
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