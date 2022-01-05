ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 26 وفاة و2288 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12791 والإصابات 1,071,837

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 26 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12791 وفاة و1071837 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.57 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 26123، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم إلى المستشفيات 86، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 97 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 745 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 36 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 35 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2239 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1032923 حالة.

كما أشار إلى إجراء 41048 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13719024 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4424307 اشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4026357 شخصا.

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