الى المضبوعين العرب.. رئيس اسرائيل يدب الصوت ويعلن بالغ القلق جراء تدهور ثقة الجمهور اليهودي بالجيش واجهزة الامن
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تعديل الدستور.. لا استقالة للحكومة عند حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 اشهر
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