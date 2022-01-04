طقس بارد مع زخات خفيفة شمال المملكة حتى صباح غد الاربعاء

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة، وفي ساعات المساء والليل يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر، ولاسيما في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وبحسب التقرير ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الأربعاء، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية.

وتكون الأجواء يوم الخميس، مستقرة وغالباً مشمسة، وتكون باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

فيما تكون الأجواء يوم الجمعة، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 5، وفي مرتفعات الشراة 10 – 4، وفي مناطق البادية 15 – 6، وفي مناطق السهول 13 – 7، وفي الاغوار الشمالية 20 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 20 – 11 درجة مئوية.

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