حركة حماس تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس “كورونا”

الدوحة – خدمة قدس برس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، إصابة رئيس الحركة في إقليم الخارج، خالد مشعل، بفيروس “كورونا”.

وقالت الحركة، في تصريح لرئيس الدائرة الإعلامية هشام قاسم تلقّت “قدس برس” نسخة عنه، “بعد إجراء الفحص الطبي، تبين إصابة الأخ القائد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بفايروس كوفيد 19”.

وبيّن قاسم، أن أعراض الإصابة “طفيفة”، مشيرًا إلى أنه “يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره في المنزل”.

ويُعد مشعل (65 عامًا) أحد مؤسسي حركة “حماس”، حيث شغل منصب رئيس المكتب السياسي فيها بين عامي 1996 و2017، وتم اختياره قائدًا لها بعدما اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الشيخ أحمد ياسين، كما انتخب مؤخرًا رئيسًا للحركة في الخارج،