في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا

أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، اختراق موقعي “جيروزاليم” و “معاريف”، وظهور خاتم قاسم سليماني على صفحاتهما.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن موقعها الإلكتروني تعرّض للاختراق، وادعت أنها تعمل على حلّ المشكلة.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أنها “على علم باختراق واضح لموقعها على الإنترنت”، ووصفت الاختراق بأنه “يمثل تهديداً واضحاً لـ “إسرائيل”.

وبدلاً من عرض صفحة إخبارية رئيسية، أظهر الموقع رسماً توضيحياً يشير إلى الشهيد قاسم سليماني.

وأظهر الرسم التوضيحي ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر يحمل علم إيران حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه، مع صورة لمنشأة ديمونة النووية في إسرائيل، مع عبارة بالانكليزية والفارسية “نحن أقرب مما تظنون”.

وذكرت أنه ليس من الواضح أن الهجوم جاء من داخل إيران أو خارجها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موقع صحيفة “جيروزاليم بوست” من قبل قراصنة مؤيدين لإيران. ففي مايو 2020، استبدل قراصنة مؤيدون لإيران الصفحة الرئيسية للموقع، كما تم استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية الأخرى في ذات الهجوم ذلك الوقت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن المناورات الإيرانية الأخيرة التي جرت في 24 كانون الأول / ديسمبر الماضي، وقالت إن الإيرانيين في إطار المناورات العسكرية لحرس الثورة والجيش الإيراني، “ناوروا على (محاكاة) مهاجمة ما سموه الموقع الصهيوني في ديمونا وإطلاق صواريخ نحوه”، ورأت أن هذه المناورات “تأتي في إطار الحرب النفسية وإعلان نيّات من جانب إيران”.

الجدير ذكره أن هذا الاختراق تزامن مع حلول الذكرى الثانية لاغتيال قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الإثنين، بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني / يناير عام 2020.

JUST IN – Website of the Israeli media outlet "Jerusalem Post" has been hacked and defaced. pic.twitter.com/NYMkVIozzO

— Disclose.tv (@disclosetv) January 3, 2022