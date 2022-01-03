في ذكرى اغتيال سليماني.. اختراق صحيفتي جيروزاليم بوست ومعاريف، وظهور خاتمه يطلق الرصاص على مفاعل ديمونا
أهم العناوين
جرينتش+2 12:30
التحالف العربي بقيادة السعودية يتهم جماعة الحوثي اليوم باختطاف سفينة ترفع علم الإمارات قبالة ميناء الحديدة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني