اصدار جديد.. كتاب البيئة في الخليج



اعلن مركز الخليج لسياسات التنمية عن صدور النسخة الإلكترونية من كتاب “البيئة في الخليج”.

يركز هذا الإصدار على أهم القضايا المتعلقة في البيئة واستدامتها من عدة جوانب. وقد ساهمت فيه نخبة من الباحثين من دول الخليج العربية.

1 المقدمة: تأصيل البيئة في الخليج.

1.2 البيئة ومدن الخليج النفطية – عمر الشهابي

1.3 تحديات استدامة الموارد المائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – وليد الزباري

1.4 الطاقة المتجددة في دول الخليج العربية: الوضع الراهن والتحديات وخيارات السياسات – عائشة السريحي ونورا المنصوري

1.5 المواطنة البيئية في الخليج: حالة الكويت – ريم العوضي

1.6 نموذج دورة الحياة وتطبيقه في الخليج: مثال استدامة الأزياء في البحرين – روان مكي

1.7 عن الثروة المنسية: إدارة النفايات البلاستيكية الصلبة بالسبل المثلى – سلطان السالم

فريق التحرير: حمد الريس – عمر الشهابي – صفية العجلان