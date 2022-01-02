تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571
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عودة 5500 لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم العام الماضي
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