الوزير إلاسرائيلي السابق أيوب القرا يدعو لاغتيال هنية والسنوار

دعا وزير إسرائيلي سابق (درزي للاسف)، امس السبت، لاغتيال القياديين في حركة “حماس” الفلسطينية، إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وذلك في أعقاب سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة، في البحر بمنطقة “غوش دان” وسط إسرائيل.

وبحسب قناة “14” الإسرائيلية (خاصة)، قال وزير المواصلات السابق، أيوب القرا ”: “حان الوقت لإرسال إسماعيل هنية ويحيى السنوار للقاء (عبد العزيز) الرنتيسي و (أحمد ) ياسين”، في إشارة للقياديين اللذين اغتالتهما إسرائيل عام 2004.

وأضاف القرا، الذي ينتمي لحزب “الليكود” (يمين): “إذا لم ترد إسرائيل على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه غوش دان، فستكون هذه ضربة قاتلة لقوة الردع لدولة إسرائيل”.

وتابع قائلاً: “سيشجع ذلك حركة حماس والمنظمات في غزة لمواصلة إطلاق النار على المواطنين الإسرائيليين”.