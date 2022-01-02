أجواء باردة وزخات مطرية متفرقة اليوم الاحد وغدا وبعده

تكون درجات الحرارة، اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متقطعة من الأمطار وعلى فترات في مناطق مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وخصوصا فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع تساقط زخات متقطعة من الأمطار أثناء النهار على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر أثناء النهار.

وتبقى الأجواء الثلاثاء، باردة وغائمة جزئياً، ويتوقع في ساعات المساء والليل هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 4، وفي مرتفعات الشراة 10 – 4، وفي مناطق البادية 14 – 5، وفي مناطق السهول 12 – 6، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 15، وفي البحر الميت 21 – 13، وفي خليج العقبة 21 – 11 درجة مئوية.

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