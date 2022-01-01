كل الشكر لمهنئي “المجد” بالعام الجديد

ثلة من اصدقاء واحباء “المجد” الكرام تفضلوا بارسال تهانيهم العطرة لنا، بمناسبة حلول العاد الجديد 2022.. ونحن اذ نشكر لهم هذه المبادرة الاخوية والرفاقية الحميمة، نبادلهم التهاني ونتمنى لهم عاما سعيدا وعيشا رغيدا باذن الله.. وهم حسب ورود تهانيهم: الزميل الاستاذ حسام عبد الكريم، والمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية / مسارات، ومؤسسة الفكر العربي، واسرة مجلة هي، وحسن جبارين/ مدير مركز عدالة، وتييري ميسان/ رئيس ومؤسس شبكة “Réseau Voltaire”

مشاركة 0 مشاركة مشاركة