تذبذب.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 26 وفاة و1294 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12710 والإصابات 1,065,571
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جرينتش+2 12:24
دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاها مع شقيقتها في الحرم المكي
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