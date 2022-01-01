“المجد” تهنئ ابناء امتها العربية والاسلامية بالعام الجديد (2022).. وتضرع الى المولى عز وجل ان يهبها العزم والانتصار

في الساعات الاولى لميلاد العام الجديد، عام 2022، تتقدم “المجد” من كل قرائها واصدقائها وابناء امتها العربية والاسلامية كافة، باعذب التهاني واطيب التبركات.. داعية المولى عز وجل ان يمنّ علي جميعنا بالصحة والعافية، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويهب امتنا الكسيرة العزم والرشد والانتصار.. انه سميع عليم مُجيب الدعوات.. وكل عام وانتم بخير.

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