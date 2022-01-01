المتحدث باسم جيش الاحتلال يشيد بتغريدات فيصل القاسم المناهضة لسوريا وايران وحزب الله اللبناني !!!

هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي “آفخاي أدرعي” مذيع قناة الجزيرة القطرية “أحمد منصور”، فيما أثنى على تغريدة لمذيع القناة ذاتها “فيصل القاسم”.

“أدرعي” أعاد نشر تغريدة لــ”القاسم” عرض فيها صورا للدمار في سوريا والعراق واليمن ولبنان، كتب عليها: “حيث وجدت إيران”، وعلق عليها “أدرعي” قائلا: “حيث وجدت إيران. كلمة حق للدكتور #فيصل_القاسم”.

وبعدها بساعات نقل “أدرعي” تغريدة عن المذيع “أحمد منصور”، والتي كتب فيها معلقا على صورة قتيل فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية: “الدولة التي يتكرر فيها هذا المشهد بشكل شبه يومي يبث على الهواء وهو قتل المدنيين بدم بارد من قبل جنود الاحتلال هي فلسطين المحتلة”.

وتابع “منصور”: “والغريب أن أحدا لم يعد يستنكر هذه الجرائم وكأنها أصبحت حقا مكتسبا لجنود الاحتلال، إلى متى ستظل إسرائيل وجنودها يرتكبون هذه الجرائم دون حساب؟”.

ورد “أدرعي” على “منصور”، من خلال إعادة تغريدته والتعليق عليها، قائلا: “لم يكن مدنيًا (يقصد الشهيد الفلسطيني) بل مخربًا حاول طعن مدنيين وجنود وتم تحييده”.

وأضاف: “أنتم تتحدثون كعادتكم بلغة التحريض والكذب مثلما تعودنا من جماعتكم. كفى كذبًا.

وكان أفيخاي أدرعي قد اثنى في وقت سابق على فيصل القاسم ،بسبب موقفه العدائي من حزب الله اللبناني.

وعلق “أدرعي” على تغريدة سابقة لفيصل القاسم، قائلًا: “حزب الله لا تهمه أيضًا كارثة لبنان المستقبلية المتمثلة بالقنبلة الموقوتة التي زرعها بين بيوت الناس داخل القرى والبلدات والمدن”.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال “حزب الله يستخدم لبنان واللبنانيين أداة يلعب بهم لمصلحته ومصلحة أسياده…وما هي قصة مدرسة عبا في النبطية الا نموذجًا مصغرًا لهذا الواقع الحزين” على حد قوله.

وكان فيصل القاسم قد تساءل في تلك التغريدة عبر تويتر قائلًا: “هل يشعر حزب الله بكارثة لبنان الحالية، أم إن وضع لبنان لا يهمه مطلقاً، بدليل أن الضاحية الجنوبية معقل الحزب في لبنان تعيش حياة طبيعية ولا ينقصها لا الدولارات ولا الكهرباء ولا الوقود. هل تذكرون عندما قال نصرالله: “نحن لدنيا المال الشريف”.. يعني أنتم اللبنانيين اقلعوا شوككم بأيديكم”.

وتسبب تعليق متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقف حرج لفيصل القاسم حيث ربط مغردون بين الاثنين.

وفي هذا السياق كتب أحدهم: “فيصل القاسم ينشر تغريده ومن يعمل اعادة تغريدة افيخاي ادرعي وأنت افهمها”.

حزب الله لا تهمه أيضًا كارثة لبنان المستقبلية المتمثلة بالقنبلة الموقوتة التي زرعها بين بيوت الناس داخل القرى والبلدات والمدن…حزب الله يستخدم لبنان واللبنانيين أداة يلعب بهم لمصلحته ومصلحة أسياده…وما هي قصة مدرسة عبا في النبطية الا نموذجًا مصغرًا لهذا الواقع الحزين https://t.co/JGzrw63C6S — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 17, 2021