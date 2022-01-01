"المجد" تهنئ ابناء امتها العربية والاسلامية بالعام الجديد (2022).. وتضرع الى المولى عز وجل ان يهبها العزم والانتصار
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جرينتش+2 05:58
المتحدث باسم جيش الاحتلال يشيد بتغريدات فيصل القاسم المناهضة لسوريا وايران وحزب الله اللبناني !!!
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