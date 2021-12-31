منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم الجمعة وأمطار غزيرة ليلًا

تتأثر المملكة تدريجياً، اليوم الجمعة، بامتداد منخفض جوي يتمركز على سواحل مصر، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة احيانًا، ويتوقع هطول زخات خفيفة متقطعة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء باردة وغائمة ليلًا، وتهطل زخات من المطر في أغلب مناطق المملكة، قد تكون في ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحيانًا ولفترة محدودة في بعض المناطق، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر .

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل المتأخرة في بعض المناطق، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر ارتفاع موج البحر في خليج العقبة.

ويُتوقع يوم غدٍ السبت أن تكون الأجواء، باردة وغائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة في المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية من المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اما يوم الأحد فمن المتوقع، أن تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجة مئوية، وفي غرب عمان 13 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 5، وفي مناطق السهول 15 – 6، وفي الاغوار الشمالية 20 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 10، وفي البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.