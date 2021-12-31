رفع أسعار البنزين بشقيه أوكتان 90 و95 للشهر المقبل

قررت الحكومة، اليوم الجمعة، رفع أسعار المشتقات النفطية من البنزين بشقيه أوكتان 90 و95 للشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الشهري لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال شهر كانون ثاني القادم.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار، وعليه اقرت اللجنة أسعار المشتقات النفطية المحلية.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 1085 فلساً للتر،

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.