خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12653 وفاة و1063405 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.39 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 31856 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 116 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 117 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 895 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 37 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 22 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 41 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 20 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1920 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1018896 حالة.

كما أشار إلى إجراء 42039 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13548219 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4361329 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3967796 شخصا.

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