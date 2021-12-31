النهضة التونسية تعلن “اختطاف قوات الأمن” نائب رئيس الحركة

قالت حركة النهضة في تونس إن عناصر من قوات الأمن “اختطفت”، صباح الجمعة، قياديا كبيرا في الحركة.

وذكرت الحركة أن عناصر من قوات الأمن بملابس مدنية “اختطفت نائب رئيس الحركة وعضو البرلمان المجمد، نور الدين البحيري، من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم”.

واستنكرت الحركة في بيانها عملية الاعتقال، ووصفتها بأنها “سابقة خطيرة تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد و تصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب”.

وفي التفاصيل، قالت الحركة في بيان نشرته عبر فيسبوك: “تم صبيحة هذا اليوم اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان الأستاذ نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني وتم واقتياده لجهة غير معلومة”.

وأفادت الحركة في بيانها بأنه خلال عملية الخطف تم تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته.

وأعرب البيان عن استنكار حركة النهضة بشدة لهذه السابقة واصفا إياها بالخطيرة والتي “تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الإنقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم وعجزها عن تحقيق وعودها الزائفة”، على حد تعبير البيان.

واتهمت الحركة “النظام التونسي” باعتماد ما وصفته بـ”سياسة التعمية عن هذا الفشل” والذي كانت آخر محطاته قانون المالية لسنة 2022، حيث ترى الحركة أن هذا القانون “أثقل كاهل المواطنين بالجباية والضرائب، بإثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام عبر تصفية الخصوم السياسيين”.

ولم تعلق الحكومة التونسية على هذا الخبر حتى الآن.

وكان الرئيس قد جمد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء، في 25 يوليو الماضي، ضمن إجراءات استثنائية قال إنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار، كما ضم لصلاحياته السلطة التنفيذية متعللا بحالة الطوارئ.

وفي ديسمبر الحالي، أعلن أن البرلمان سيظل مغلقا لمدة عام، حتى يتم الاتفاق على دستور جديد، بعد استفتاء شعبي.

منذ قرارات يوليو، اعتقلت قوات الأمن عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال، كما تعرض البعض للملاحقة القانونية في قضايا “فساد أو قذف”، بحسب رويترز.

وانتقدت جماعات حقوقية بعض تلك الاعتقالات واستخدام المحاكم العسكرية للنظر في مثل هذه القضايا.