التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب الثامن لجوائز مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الثامن لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركات أورنج وأمنية وزين، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع خمسة فائزين هم: فرح عبدالناصر سلامة الفسفوس من عمان، وجعفر سالم محمد القيسي من مادبا ، ومنى قاسم عبدالرحيم غانم من إربد، وسليمان ماجد سليمان أبو قديرة من الكرك، وفاطمة الزهراء محمود عمر من الزرقاء، إذ تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الثامن لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، وبنك القاهرة عمان، وكابيتال بنك، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة أمنية.

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