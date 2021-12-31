خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405
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الاحتلال يحقق مع شاب مقدسي متهم بالتخابر مع حزب الله
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