الاحتلال يحقق مع شاب مقدسي متهم بالتخابر مع حزب الله

قدم مكتب المدعي العام الصهيوني في القدس، اليوم الجمعة، لائحة اتهام ضد أحد شبان المدينة، متهما إياه بمساعدة ” حزب الله اللبناني”، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن أحمد زهرة (32 عاما) متهم بالاتصال بوكيل أجنبي وتقديم معلومات للإضرار بأمن الدولة.

وقد زعم ممثلو الادعاء أن “المتهم زهرة اتصل برجل في لبنان قبل تسع سنوات وأخبره أنه يريد الوصول إلى حزب الله للعمل مع الجماعة داخل إسرائيل”، وبقي على اتصال بالنشطاء، وسافر إلى رام الله للاتصال بمسؤولي الحزب، ووفقًا لما أوردته لصحيفة جيروزاليم بوست.

وطُلب حمزة أداء مهام مختلفة، بما في ذلك تزويد المجموعة بمعلومات عن مدينة القدس، والاضطرابات الفلسطينية، كما أنه متهم بتصوير أطباق الأقمار الصناعية التي يعتقد أنها موقع استراتيجي، وإرسال صور منها إلى حزب الله.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن العملية توقفت منذ سنوات لكنها استؤنفت خلال العام الماضي، حيث تلقى زهرة هاتفًا خلويًا مزودًا بتكنولوجيا التشفير عند تواجده في تركيا، وفقًا لتايمز أوف إسرائيل.

وقد تم القبض على حمزة قبل أن يتمكن من القيام بمهام أخرى، وأجرى التحقيق ضباط الأمن العام الإسرائيلي، “الشاباك”، والوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الدولية بالشرطة الإسرائيلية.