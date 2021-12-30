يا فرحة ما دامت.. فبعدما اعلن اردوغان الانتصار هوت الليرة التركية مجدداً، والقى وزير المالية بالتبعة على “الحرب النفسية”

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405
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