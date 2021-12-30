هل يسمع الحكام العرب؟.. أشرف غني يعترف ان “الخطأ الوحيد” الذي ارتكبه هو الوثوق بالولايات المتحدة

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405
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