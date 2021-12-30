تهنئة جديدة بعيد رأس السنة

من صديق “المجد” الدائم، الزميل الاستاذ عبد الهادي الراجح، وصلتنا التهنئة الرقيقة التالية بعيد رأس السنة الجديدة..

أخي العزيز الاستاذ أبو المظفر المحترم

تحيه طيبة وبعد ،،،

ونحن اليوم على أبواب عام جديد مودعين عاما سابقا ، يتجدد الأمل بغد أفضل ، وبتغير لأمتنا العربية نحو الأفضل ، وأمجاد الماضي .

وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم اليكم وأسرة المجد العزيزة وكل قرائها الكرام على امتداد ساحات وطننا العربي الكبير ، بأجمل وأصدق آيات التهاني والتبريك، سائلا الله القدير أن يعيده على أمتنا العربية والانسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وسيظل يحدونا الامل ان تتوحد كلمة أمتنا ويجتمع شملها تحت شعار : (طريقنا واحد لفلسطين)

كل عام وأنتم وأسرتكم الكريمة ومن تحبون بالف خير ،،،،

وحياة أفضل ،،، مع خالص الاحترام والتقدير .

اخوكم عبد الهادي الراجح _ العقبة