بدء امتحان تكميلية “التوجيهي” اليوم بمبحث الثقافة الإسلامية

يشارك نحو 95 ألف متقدم في تكميلية شهادة الثانوية العامة لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية، الذي يبدأ اليوم الخميس، بامتحان التربية الإسلامية.

كما يشارك 776 طالبا وطالبة من القاطنين في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” في دورته التكميلية لسنة 2021.

وفي أول أيام امتحانات الدورة التكميلية، يتقدّم، لمبحث التربية الإسلامية 29095 طالبا وطالبة، فيما يبلغ عدد مراكز الامتحان في جميع المديريات 421، تضم 1012 قاعة.

وتبدأ الجلسة الأولى الساعة 11:00 صباحا، في حين تبدأ الجلسة الثانية الساعة 2:00 ظهرا.

وزارة التربية والتعليم أعلنت عن بدء التسجيل للدورة التكميلية في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث تم فتح باب التسجيل يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر وانتهى في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعت وزارة التربية والتعليم، الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التكميلي) لعام 2021، الذين لم يتمكنوا بعد من تلقي أي جرعة من مطعوم فيروس كورونا أو تلقوا جرعة واحدة فقط منه، إلى ضرورة الحصول على فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول مدته (48) ساعة وإظهاره للمعنيين للسماح لهم بدخول قاعة الامتحان.

وزير التربية والتعليم وجيه عويس، قال إن “كوادر الوزارة عملت على توفير المقاعد المناسبة، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها، وتحقيق شروط البروتوكول الصحي من تباعد بين الطلبة والكمامات والمعقمات ووضع علامات للتباعد في الساحات والممرات”.

وأضاف عويس أن “الاستعدادات راعت كذلك احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة بحيث تكون في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة”.

وأشار إلى أن “الوزارة شكلت غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، وأن الوزارة تعقد هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام”.

ودعت وزارة التربية والتعليم، طلبة الثانوية العامة المسجلين للامتحان التكميلي لعام 2021، إلى الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيجري تفعيله الخميس.

وأضافت أن المشترك غير ملزم بطباعة بطاقة الجلوس ورقيا؛ لأنه سيحصل عليها من رئيس القاعة في أول يوم امتحاني له.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أوعزت لشركات الاتصالات المعنية بحجب تطبيقات المراسلة التي تؤثر على سير امتحانات تكميلية شهادة الثانوية العامة تحقيقاً للعدالة ولمصداقية النتائج.

وقالت الهيئة، إنّ عملية الحجب ستكون خلال ساعات انعقاد الامتحانات فقط، حيث ستبدأ بـ 30 كانون الأول/ديسمبر 2021 حتى 22 كانون الثاني/يناير 2022، في مدارس الأردن كافة التي سيتم عقد الامتحانات التكميلية فيها.