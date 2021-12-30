الهواري: لدينا اليوم 800 إصابة “أوميكرون” لم يدخل أي منهم للمستشفيات

صرح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المتحور الجديد “أوميكرون” قد بدأ في عمان، ومن المحتمل أن ينتقل إلى باقي المحافظات الأخرى.

وقال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي في الأردن جيد، لكن على المواطنين المبادرة لأخذ جرعتي اللقاح والجرعة الثالثة، “نحن بحاجة للجرعة الثالثة”.

وأضاف أن الاحتفالات قد تزيد من أعداد الإصابات إذا لم يتم الإلتزام بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى أنه بعد احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، سندخل في مرحلة “الهدوء النسبي” وهناك المزيد من القرارات تحت الدراسة.

وبين الهواري أن في الأردن اليوم 800 إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” لم يدخل أي منهم إلى المستشفيات.