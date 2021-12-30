اعتقال وافدين عربيين يحملان شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين من جنسية عربية بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار داخل أحد البنوك.

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فريقا تحقيقيا من شعبة الجرائم المالية والمصرفية في إدارة البحث الجنائي، تابع معلومات وردت إليهم حول وجود شخصين من جنسية عربية داخل فرع أحد البنوك ومحاولتهما صرف مبالغ مالية كبيرة بواسطة شيكات مزورة.

‏وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق وفور ورود المعلومات تحرك لفرع البنك، وألقى القبض عليهما داخله وضبط بحوزتهما ثلاثة شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار ومروسة باسم جهة رسمية، وبوشر التحقيقات معهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة