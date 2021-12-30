أجواء باردة بأغلب المناطق اليوم الخميس وامطار بدءًا من مساء الغد

تكون الأجواء اليوم الخميس، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الجمعة، تدريجياً بامتداد منخفض جوي يتمركز على سواحل مصر، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة. وتتكاثر كميات الغيوم مع ساعات الليل لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل زخات من المطر في أغلب مناطق المملكة، قد تكون في ساعات الليل المتأخرة ولفترة محدودة غزيرة أحياناً في بعض المناطق بما فيها مدينة العقبة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم السبت، باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شرق وجنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأحد، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 12 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 13 – 5، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 3، وفي مناطق السهول 15 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 21 – 12 درجة مئوية.

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