لاطلاع معالي وزير الزراعة.. مع الاحترام

السادة جريدة المجد المحترمون

ابعث لكم عبر هذه الرسالة بالتهنئة والتبريك بالعام (2022) متمنيا لصحافتكم التقدم والأزدهار .

أما بعد .

أنا يسري يوسف حسن سلامة، أردني الجنسية، اطلب من حضراتكم المساعدة لتقديم طلب أستصلاح قطعتي أرض في منطقة البادية الشمالية، كما يلي ..

أملك قطعة أرض في منطقة البادية الشمالية مقابل الشجرة التي استظل بها ( الرسول صلى الله عليه وسلم ) والتي قام بزيارتها جلالة الملك عبد الله ابن الحسين حفظه الله ورعاه مع زعماء العالم الاسلامي، وأيضا زيارة السياح من جميع دول العالم طوال السنة، ولهذا السبب أريد من حضراتكم مد يد المساعدة والتعاون من قبلكم بحيث تقديم طلب أستصلاح القطعة الأولى التي ذكرت لحضراتكم من قبل (وزارة الزراعة ) الموقرة .

كما املك قطعة أرض ثانية في منطقة الرفاعيات في البادية الشمالية، وهي مكتظه بالسكان حيث تبلغ مساحتها (27.62) سبعة وعشرون دونم وأثان وستون متر مربع وعلى شارع مخصص له،ا وأريد أستصلاحها أيضأ لآنشاء مشروع يستفاد منه، وفقا لما يوجهنا جلالة الملك عبد الله وبأمرنا لأستصلاح الأراضي الزراعية والاستفادة منها .

فأرجو من حضراتكم التكرم بالمساعدة من قبلكم للأستفادة منها، حيث أنكم جهة أعلامية تتمتع بالسمعة الراقية مثل الزهور التي لها رائحة في الطيب .

ممكن التواصل عبر الواتس أب لآي أستفسار

يسري يوسف حسن سلامة

0798713231

0785004499

البريد الإلكتروني: yousri_s@yaho.com