ضربات اللاذقية تهز صورة “ابو علي بوتين” في نظر الشارع العربي.. وقصة “طائرة النقل” أزعجت دمشق

خفض.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 33 وفاة و1845 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12653 والإصابات 1,063,405
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