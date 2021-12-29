إصابة اسرائيلي برصاص قناص و3 فلسطينيين بقصف مدفعي على حدود غزة​​​​​​​

غزة- أصيب عامل في الجيش الاسرائيلي، ظهر اليوم الاربعاء، ببصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما اصيب 3 مزارعين فلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي على شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقع هذا الحدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما بين حي الشجاعية وشرق جباليا.

وقامت الدبابات الاسرائيلية باطلاق عدة قذائف مدفعية صوب مواقع الرصد الميداني .

كما قامت قوات الاحتلال باطلاق النار في محيط منطقة كيسوفيم شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقد تم نقل الجرحى الى مشفى بيت حانون ووصفت جراحهم بالمتوسطة.

#صور للمزارعين الفلسطينيين الذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة pic.twitter.com/kRRI3lxXRP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 29, 2021