وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295
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مستشفى الجامعة الأردنية لن يستقبل مراجعين غير مطعمين
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