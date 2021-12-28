مستشفى الجامعة الأردنية لن يستقبل مراجعين غير مطعمين

أعلن مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يستقبل أي مراجع أو زائر أو مرافق، ما لم يُبرز شهادة تطعيم تُثبت تلقّيه لجرعتي المطعوم، وإظهار هوية الأحوال المدنية أو تطبيق سند أخضر، أو فحص كورونا سلبي مدته لا تتجاوز 72 ساعة، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، وذلك اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل.

وأكد المستشفى، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإجراء يأتي استناداً لأمر الدفاع رقم (35)، وحرصاً على سلامة مراجعي ومرتادي المستشفى.

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