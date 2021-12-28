ضبط شخصين اعتديا على احد موظفي خدمة التوصيل بعمان

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين اعتديا على احد موظفي خدمة التوصيل جنوب العاصمة عمان .

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ 25 كانون الأول الحالي، تقدم احد موظفي خدمة التوصيل للمركز الامني جنوب العاصمة بشكوى بتعرضه للاعتداء من قبل مجهولين بعد توصيله أحد الطلبات لأولئك الاشخاص رفضوا دفع قيمة الطلب وحالته الصحية حسنة.

وأكد الناطق الإعلامي انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد هوية اربعة اشخاص اعتدوا على موظف التوصيل وقاموا باطلاق النار على مركبته، حيث جرى ضبط اثنين منهم فيما تم التعميم عن الشخصين الآخرين والبحث جارٍ عنهما.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة