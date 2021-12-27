12 توصية لصحة جسدية ونفسية جيدة للكبار والصغار

هذه 12 توصية لصحة (جسدية ونفسية) جيدة اقدمها لقرائي، بوصفي طالب علم قديم يسعى إلى القيام بعمل أفضل ويرحب بأفكاركم :

1) الأطفال من جميع الأعمار (3 الى 93 سنة) يجب أن يكونوا في الطبيعة بما فيها مع التربة ورائحة الطبيعة. هذا يحسن المناعة (الدراسات الوبائية لأولئك الذين ماتوا بالجائحة تثبت أهميتها) .

2) تناول طعامًا موسميًا صحيًا دائمًا. طعام غير معالج بالكيماويات مثل مبيدات الحشرات (تسبب السرطان)

3) قم بزراعة النباتات وتربية الدجاج البياض واستمتع بانتاجك (من نباتات الزينة ، ونباتات عطرية ، وفواكه ، وخضروات ). كما يمكنك القيام بذلك على الجدران والأسقف والشرفات وعتبات النوافذ.

4) كثرة المشي مهم لجميع الأعمار ويفضل في المناطق الطبيعية. على الأقل كيلومتر واحد كل يوم إذا سمحت صحتك بذلك.

5) تحدث أقل واستمع أكثر (اطرح الأسئلة وتعلم فن الحديث اليقظ). استمع إلى الشباب واستمع إلى كبار السن بغض النظر عن عمرك ، استمع إلى كل الناس بغض النظر عن خلفيتهم

6) ابحث عن شغفك واتبعه سواء كان ذلك في الموسيقى أو الشعر أو الزراعة أو الرسم أو علم الأحياء أو الكمبيوتر أو أي شيء آخر. لا تدرس أبدًا شيئًا أو تقوم بعمل ما لأنك تعتقد أنك تجد المال فيه. اتبع شغفك والمال سيتبع ولكن اذا اضطررت أن تعمل عمل لا تحبه لمجرد المال وهو مؤقت فتابع العمل على هوايتك / شغفك ولا تؤجله. أنت أيضًا لا تحتاج حقًا إلى الكثير من المال لتعيش حياة صحية كريمة.

7) كن شغوفًا بقضية أكبر من نفسك: سياسية ، حقوق إنسان ، مساعدة الناس المحرومين , التغير المناخي وما إلى ذلك. الانخراط في شيء أكبر من نفسك يجعلك تعيش حياة أطول وأكثر صحة (جسديًا وعاطفيًا) وحياة.

8) الوقت هو أثمن ما تملكه. لا تضيعه أبدا.

9) اقرأ كثيرًا وتحدي نفسك لقراءة المزيد كل عام أكثر من العام السابق. المعرفة قوة. كما يمكنك تعليم نفسك أو عن طريق الإنترنت القراءة السريعة.

10) تحدي عقلك وجسمك للقيام بأشياء جديدة دائمًا.

11) تكوين صداقات مع الأشخاص الذين يهتمون بالمجتمع وبالطبيعة. واستمتع أثناء القيام بعمل منتج معهم (الخدمة. انظر # 6).

12) كن لطيفًا مع الجميع ولا تستسلم أبدًا (خاصة فيما يتعلق بإمكانيات المستقبل) دائما لا تخاف من التحديات فما لا يقتلك يجعلك أقوى وهذا ما يجب أن نتطلع له.

* بدأ مازن قمصية بدراسة الأحياء (بما في ذلك علم الأحياء البشري) منذ أكثر من 50 عامًا. منذ ذلك نشر أكثر من 160 منشورًا بحثيًا والعديد من الكتب ومئات المقالات. أصبح أستاذًا في كليات الطب بما في ذلك جامعتي ييل وديوك. يخدم الآن جامعة بيت لحم تطوعيا وأنشأ وأدار مختبرات طبية (تلك التي تدرس السرطان والمشاكل الخلقية وعدم الإخصاب غيرها) وأيضًا مؤسسات لاستدامة المجتمعات البشرية والطبيعية (مثل معهد فلسطين للتنوع الحيوي والاستدامة palestinenature.org). في هذه السنوات الخمسين قرأ أ.د. مازن قمصية عشرات الآلاف من الأوراق العلمية وآلاف الكتب. يتعلم ويعمل أشياء جديدة كل يوم ويرتكب أخطاء كل يوم (والاثنان مرتبطان) !! أفكاركم الى mazin@qumsiyeh.org