وزارة التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الثانوية التكميلي

شكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة إجراءات سير امتحان شهادة الثانوية العامة التكميلي للعام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي جرت عليها.

وعممت الوزارة، أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، بالإضافة إلى نشرها على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع المحلي، وهي أرضي 065662475، 065692368، 065699916.

تلفاكس 5666492/ خلوي 0791881434، 0791881435، 0791881436، 0777713362، 0777222151، 0772189811.

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