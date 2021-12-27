عودة الأمطار للمملكة نهاية الأسبوع ودرجات حرارة ستقارب الصفر ليلاً

كشف مدير العمليات الجوية في موقع طقس العرب، أسامه الطريفي، عن عودة الأمطار إلى المملكة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الطريفي، في تصريح صحفي، إنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بفعالية جوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، يتخللها تساقط للأمطار في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الطريفي، أن المملكة ستكون خلال هذه الأيام تحت تأثيرات المُرتفع السيبيري الأيام القادمة، بحيث يكون الطقس مستقراً نهاراً لكنه بارد بشكل لافت، مع انخفاض درجات الحرارة الليلية بشكل ملموس حتى تصبح قريبة من الصفر المئوي في العديد من المناطق، وتكون دون الصفر في جبال الشراه البادية.

ورجح تشكل الصقيع في ساعات الليل والصباح الباكر في بعض مناطق المملكة، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق حتى يوم الخميس القادم.

وقال الطريفي ان منخفضا جويا يتحرك نحو سواحل شمال مصر ويدفع بكميات كبيرة من الغيوم الماطرة نحو المملكة، بحيث تتحسن فرص هطول زخات الامطار في عموم المناطق،وتنخفض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس بارد جدا.