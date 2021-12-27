وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295
أهم العناوين
جرينتش+2 08:54
ثبات.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 31 وفاة و2024 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12518 والإصابات 1,054,892
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني