وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 38 وفاة و2403 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12556 والإصابات 1,057,295
أهم العناوين
جرينتش+2 08:53
الحبس 6 أشهر لمعلم مدرسة اصطنع شهادة تلقي مطعوم كاذبة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني