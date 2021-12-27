الاحتلال يجمد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير أبو هواش.. مبروك

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوما.

وذكر محامي نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، أن الأسير أبو هواش يقبع حاليا في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وواجه الأسير أبو هواش “40 عاما” مخاطر كبيرة كادت أن تودي بحياته في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام منذ فترة طويلة، رفضا لاعتقاله الإداري الظالم.

وطيلة فترة إضرابه، رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو هواش، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي.

ومارست محاكم الاحتلال دورا أساسيا في إجراءات التنكيل بحق الأسير أبو هواش، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.

ومساء الأحد، أفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش من سجن “الرملة” حيث يقبع، إلى مستشفى “أساف هروفيه”، حيث يواجه وضعا صحيا حرجا.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة.

يذكر أن المحامي بولس، أكّد عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، أنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

والأسير أبو هواش، من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.