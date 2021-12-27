ادارة المكافحة تضبط عددا من تجار ومروجي المواد المخدرة

ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ربع مليون حبة مخدرة، أُخفيت داخل مركبة؛ تمهيداً لتهريبها لإحدى دول الجوار، إلى جانب ضبط 21 كف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بحوزة مروجين وتجار للمواد المخدرة في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وفي إطار حملاتهم المستمرة على مهربي ومروجي وتجار المواد المخدرة، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع قضيتين لتهريب وترويج المواد المخدرة في محافظتي الزرقاء وإربد.

ففي محافظة الزرقاء، وبعد متابعة المعلومات الواردة بقيام مجموعة من الأشخاص بتجهيز كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة لتهريبها لإحدى الدول المجاورة عبر إخفائها داخل إحدى المركبات فقد تابع فريق تحقيقي خاص تلك المعلومات وتمكن من تحديد هوية الأشخاص والمركبة المراد استخدامها لتهريب المواد المخدرة.

كما جرى إلقاء القبض على 3 أشخاص تورطوا في القضية وجرى ضبط المركبة التي عُثر داخلها على 250 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أُخفيت بمخابئ سرية بجسم المركبة.

وفي القضية الثانية في محافظة إربد، أُلقي القبض على 4 أشخاص من مروجي وتجار المواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم بحيازة وترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزتهم بعد إلقاء القبض عليهم 21 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة و80 غراماً من مادة الكريستال المخدرة وسلاحاً نارياً، وجرى توديع جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا إلى محكمة أمن الدولة.