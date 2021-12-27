أجواء باردة بأغلب مناطق المملكة اليوم الاثنين وتستمر حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء باردة جداً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الخميس باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة 12 – 1، وفي مناطق البادية 16 – 2، وفي مناطق السهول 15 – 4، وفي الاغوار الشمالية 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 12، وفي البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 21 – 10 درجات مئوية.

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