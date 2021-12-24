انقاذ مواطن سقط من مقطع صخري في الصبيحي بمحافظة البلقاء

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإنقاذ والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت اليوم مع حادث سقوط شخص من أعلى مقطع صخري بمنطقة الصبيحي في محافظة البلقاء .

وتابع، أنه وبعد مسير على الأقدام تمكن فريق الإنقاذ من الوصول إليه، وتبين أنه قد سقط عن مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن (20) مترا ويعاني من كسر بالقدم اليسرى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في موقع الحادث وإنزاله عن المقطع باستخدام المعدات المتخصصة .

وأشار الناطق الإعلامي أنه تم نقل المصاب بعد ذلك سيراً على الأقدام من مكان سقوطه إلى الطريق الرئيسي، ومن ثم نقله الى مستشفى السلط الحكومي، والمصاب قيد العلاج.

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