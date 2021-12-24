التلفزيون الأردني يعلن الفائزين بالسحب السابع لجوائز تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب السابع لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركات أورنج

وأمنية وزين، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة هم: ليث محمد أسامة محمد عواد من عمان، وميساء موسى ابراهيم داوود من عمان، وناصر جميل أحمد الخوالدة من العقبة، ورحمة عمر موسى العراعرة من البلقاء، وعبدالرزاق عناد عايد الرشيد من المفرق، وشمسة عبدالله القطيط من عمان، إذ تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب السابع لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي، وبنك الإسكان، والبنك الأهلي، وشركتا أمنية وزين.

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