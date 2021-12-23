وزارة الصحة تدعو للالتزام بشروط التجمعات في أعياد الميلاد ورأس السنة

هنأت وزارة الصحة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، ودعت للالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، لافتة إلى أن شروط التجمعات في الأماكن المغلقة هي شهادة التطعيم بالجرعتين، وفحص (بي سي آر) خلال 48 ساعة من التجمع.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إنه حرصاً على سلامة الجميع سيتم متابعة مدى التقيد بالإجراءات الوقائية ضمن الشروط المعمول بها لمواجهة الوباء خلال التجمعات والاحتفالات مع نهاية العام، مؤكدة أن الحفاظ على الصحة العامة واجب على كل شخص، لاسيما بظل انتشار فيروس كورونا.

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