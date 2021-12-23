خطط أمنية ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة

قال مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، إن رجال الأمن العام، بتشكيلاتهم كافة، يواصلون الليل بالنهار للقيام بواجباتهم بأعلى درجات المهنية والحرفية للحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون ووضع حد لكل من يحاول التعدي عليه أو الإخلال به وبكل حزم ودون أي تهاون.

وأكد الحواتمة، خلال ترؤسه لاجتماع أمني، بدء الانتشار الأمني، وتنفيذ الخطط الأمنية المتزامنة مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بدءاً من هذا اليوم ولغاية انتهاء الاحتفالات بتلك المناسبات كافة.

وشدد الحواتمة على ضرورة تطبيق الخطط الأمنية الموضوعة والمرورية عند الكنائس وتعزيز الانتشار الأمني حولها وتكثيف وتفعيل نقاط الغلق والدوريات الآلية والراجلة، وإشراك مسعفين من الدفاع المدني للمساعدة، وتقديم العون الطبي والإسعافي، وإنفاذ أوامر الدفاع ومراقبة الالتزام بتنفيذها.

وأشار إلى الدور الذي يقوم به رجال الأمن العام بتلمس احتياجات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأمنية والإنسانية وتقديم الخدمة المثلى لهم، إضافة إلى الأدوار المهمة في مساندة جميع المؤسسات الرسمية الأخرى أثناء قيامهم بعملهم.

وأكد الحواتمة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم مع بدء امتحانات الثانوية العامة التكميلية لعام 2021، وبما يضمن سيرها دون أي تجاوزات، ووفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

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