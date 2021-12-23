خطط أمنية ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد ورأس السنة

وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 31 وفاة و2304 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 12403 والإصابات 1,050,257
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