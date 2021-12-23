توقيف ممرض مُرتشٍ استخرج شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم كورونا

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف ممرض في أحد المراكز الصحية، بجرم جناية طلب وقبول الرشوة وجنحة التدخل في هدر المال العام، لاستخراجه شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم مضادة لكورونا.

وفي حيثيات القضية، فقد “تعاون الممرض المتهم، مع ضباط ارتباط في مراكز التطعيم، باستخراج شهادات مطاعيم مضادة لكورونا غير صحيحة بدون أن يتلقى الشخص المعني جرعة المطعوم فعليا”.

وتبين أن المتهمين كانوا يتلفون المطاعيم المسجل أرقامها التشغيلية على الشهادات حتى لا تظهر في شهادات أخرى، ما أدى إلى هدر هذه المطاعيم وتفويت فرصة الاستفادة منها.