الى عرب الخير والنخوة.. مُصاب مغربي يلتمس العون والمساعدة

حمل البريد الالكتروني “للمجد” من المغرب الشقيق، اليوم الخميس، رسالة الاستغاثة التالية..

الاسم: محمد فتحي

البريد الإلكتروني: fanj1998@outlook.fr

الرسالة: بسم الله الرحمان الرحيم

الى السيد الرئيس او المدير

يشرفني سيدي أن اتقد م إليكم برسالتي هذه راجيا من الله أن تنظروا إليها بعين لاعتبار لكونها تكتسي طابعا اجتماعيا محضا وان تحضى بعناية من طرف سيادتكم بمد يد المساعدة لي ويتلخص في كوني مغربي الجنسية ،أرمل ابلغ من العمر 58 سنة مكلف بإعالة أسرة متعددة الأفراد ،تتكون من والدتي وإخوتي البنات وابنتي وعملي البسيط دخله المادي جد ضئيل لا يكفي لمصاريف الحياة اليومية لهده الأسرة ،علما ان زوجتي الهالكة كانت تعاني من مرض السرطان الذي كلفني مصاريف باهظة للعلاج والتي اثرت سلبا على وضعيتي المادي في حياتها، ومازلت بعد وفاتها أسدد الديون المتراكمة، وليكن في علمكم سيدي ان هدا المرض مصاريفه باهظة.

لدا التمس من جنابكم الموقرة مد يد العون لي حتى لا تضيع اسرتي، وان تنشروا هذه الرسالة حتى يقراها كل محسن، وقد سبق لي ان راسلت عدة جهات لكن لم اجد اية مساعدة

ساعدوني و اجركم عند الله عظيم، وجزاكم الله خير ودمت للصالح العام.

محمد فتحي

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