الأمن يناشد المواطنين عدم استخدام الهواتف أثناء قيادة السيارات

اكد مندوبا ادارتي السير والدوريات الخارجية على ضرورة ترك مسافة امان بين المركبات، والابتعاد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي اثناء القيادة والالتزام التام بقانون السير من اجل الوصول الامان.

وأشارا لإذاعة “أمن إف إم”، الى أنه بفضل الانتشار النوعي لمرتبات السير والدوريات الخارجية والتعامل الفوري مع اية معيقات مرورية، فقد انعكس ذلك ايجابيا بالإنسيابيه المرورية.

وقال ضابط عمليات ادارة السير إنه قد تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 432 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة، منها 304 حوادث مرورية ضمن اختصاص العاصمة نتج عنها اضرار مادية وإصابات متوسطة وبسيطة، فيما تم التعامل مع 128 حادثا مروريا في المحافظات نتج عنها وفاة واحدة جراء حادث دهس ضمن اختصاص شرطة الزرقاء.